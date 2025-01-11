Тренерский штаб минского «Динамо» пополнил новый специалист

Чебатуркин начал тренерскую карьеру в 2009 году в МХК «Мытищинские Атланты», а в ноябре 2011-го стал главным тренером команды. В КХЛ был ассистентом главного тренера в «Атланте», «Авангарде» и ЦСКА. В 2023 году вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Также в ВХЛ был главным тренером в «Звезде» и ассистентом — в «Юнисоне».