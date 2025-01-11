Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренерский штаб минского «Динамо» пополнил новый специалист

Владимир Чебатуркин пополнил тренерский штаб минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба из столицы Беларуси.

Источник: Чемпионат.com

Чебатуркин начал тренерскую карьеру в 2009 году в МХК «Мытищинские Атланты», а в ноябре 2011-го стал главным тренером команды. В КХЛ был ассистентом главного тренера в «Атланте», «Авангарде» и ЦСКА. В 2023 году вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Также в ВХЛ был главным тренером в «Звезде» и ассистентом — в «Юнисоне».

В качестве хоккеиста играл за «Кристалл», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Амур», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Айлендерс». Чебатуркин — серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд 1995 года.

Динамо Мн