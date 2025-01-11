Самая горячая команда КХЛ — минское «Динамо». Что стоит за победной серией белорусов?

«Мы не просим вбрасывать шайбу, мы просим её не терять. Ты можешь комбинировать, но не теряй. Я всегда даю молодым ребятам, которые не играют, считать — сколько раз мы вошли вбросом, а сколько раз — гладко, то есть через пас или на ведении. Нам не нужны голые вбросы. Нужно их контролировать, чтобы наши игроки были первыми на шайбе», — в 2020-м объяснял «квартальновский» стиль Горбенко в интервью Sports.ru. Горбенко пришёл в «Динамо» после отставки из объективно провалившего сезон в ВХЛ «Юнисона», однако в Минске он возвращался к более привычной позиции ассистента.