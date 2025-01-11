«У СКА безграничные возможности». Заслуженный тренер России — о селекции армейского клуба

«Направления у СКА и “Локомотива” совершенно разные. Селекционная работа совершенно разная. “Локомотив” обращает больше времени на свою молодёжь, каждый год там появляются новые лица. Команда делает акцент на своих воспитанников, строит на них своё будущее.



А у СКА безграничные возможности, поэтому команда регулярно берёт звёздных игроков, коллектив постоянно обновляется. Вектор развития СКА часто меняется: то клуб ставит на молодёжь, то на опытных ребят. Это два разных подхода. Но перед двумя этими клубами стоят одинаково высокие задачи на сезон», — цитирует Канарейкина Metaratings.