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«У СКА безграничные возможности». Заслуженный тренер России — о селекции армейского клуба

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин сравнил подходы к развитию у «Локомотива» и у СКА, отметив безграничные возможности армейского клуба.

Источник: Чемпионат.com

«Направления у СКА и “Локомотива” совершенно разные. Селекционная работа совершенно разная. “Локомотив” обращает больше времени на свою молодёжь, каждый год там появляются новые лица. Команда делает акцент на своих воспитанников, строит на них своё будущее.

А у СКА безграничные возможности, поэтому команда регулярно берёт звёздных игроков, коллектив постоянно обновляется. Вектор развития СКА часто меняется: то клуб ставит на молодёжь, то на опытных ребят. Это два разных подхода. Но перед двумя этими клубами стоят одинаково высокие задачи на сезон», — цитирует Канарейкина Metaratings.

СКА