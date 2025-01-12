Поражение СКА в концовке суперматча и фантастический камбэк «Ак Барса». Итоги дня в КХЛ

Отметим, что первые две шайбы гостей в этой игре получились курьёзными. Сначала всё тот же Крутов поразил собственные ворота из-за оплошности своего голкипера Ивана Бочарова. А через три минуты шайба ударилась в заградительное стекло у ворот автозаводцев, после чего отлетела в спину Бочарову и рикошетом от него оказалась в воротах.