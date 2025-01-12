«Авангард» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Омский «Авангард» дома одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Омске и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). За «Авангард» отличились Рид Буше (25-я минута), Наиль Якупов (47) и Дамир Шарипзянов (59). У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Шелдон Ремпал (4) и Артем Набиев (6).
«Авангард» (47 очков), одержавший четвертую победу подряд, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (58) идет на второй позиции.
В следующем матче «Авангард» примет пекинский «Куньлунь» 14 января, а «Салават Юлаев» днем позднее дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 15 января.