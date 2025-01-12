«Авангард» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча прошла в Омске и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). За «Авангард» отличились Рид Буше (25-я минута), Наиль Якупов (47) и Дамир Шарипзянов (59). У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Шелдон Ремпал (4) и Артем Набиев (6).