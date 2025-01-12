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«Авангард» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Авангард» одержал волевую победу над «Салаватом» в КХЛ, уступая в две шайбы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Омский «Авангард» дома одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Омске и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). За «Авангард» отличились Рид Буше (25-я минута), Наиль Якупов (47) и Дамир Шарипзянов (59). У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Шелдон Ремпал (4) и Артем Набиев (6).

«Авангард» (47 очков), одержавший четвертую победу подряд, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (58) идет на второй позиции.

В следующем матче «Авангард» примет пекинский «Куньлунь» 14 января, а «Салават Юлаев» днем позднее дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 15 января.

Авангард
3:2
0:2, 1:0, 2:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
12.01.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Вратари
Никита Серебряков
Александр Самонов
1-й период
03:14
Шелдон Ремпал
05:40
Артем Набиев
(Артем Пименов)
2-й период
22:25
Скотт Уилсон
23:00
Дамир Шарипзянов
23:52
Григорий Панин
24:02
Рид Буше
(Константин Окулов)
28:00
Александр Комаров
3-й период
46:53
Наиль Якупов
(Илья Каблуков)
58:35
Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклауд, Рид Буше)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь