Разин рассказал, как избил милиционера за обман в 90-х

«Один товарищ предложил открыть бизнес: возить на продажу машины из Германии. Человек просто решил на мне заработать. Взял деньги, привез совсем плохие машины… Я сильно попал. Потом выбивал из него деньги. Спустя год выловил его и сильно избил, а он оказался сотрудником милиции. Меня скрутили — но, так как я был хоккеистом, быстро отпустили», — рассказал «СЭ» тренер.



Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года, под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина в сезоне-2023/24. Также 51-летний россиянин известен по работе с «Автомобилистом», «Югрой», «Адмиралом» и «Северсталью» в КХЛ.