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Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» от «Автомобилиста»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:4 Б).

Источник: Чемпионат.com

— Разница в большинстве и в меньшинстве. Имели хорошие моменты в большинстве в третьем периоде, но не забили, сами пропустили две. В таких играх это и сказывается.

— Каких именно компонентов не хватило в большинстве?

— Голов. «Автомобилист» две «паутинки» снял таких. Надо бросать, хотя там у второй линии были моменты, но не получилось. Нужно отметить вратаря соперников, это тоже необходимо принять.

— Почему доверили защитнику Лайлу решающий пятый буллит?

— Он забивал раньше буллиты.

— Как оцените игру звена Кузнецов — Дюбе — Сотишвили?

— Поставили Диллона в центр, он забил хороший гол, прервал свою серию. Надеюсь, прервал он чёрную полосу, начнёт помогать команде по полной, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Автомобилист
4:3
1:1, 2:1, 0:1, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
12.01.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владимир Галкин
Егор Вельмакин
1-й период
07:03
Джесси Блэкер
13:58
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек)
16:50
Сергей Кузнецов
2-й период
26:20
Егор Бориков
30:29
Егор Бориков
30:53
Джесси Блэкер
(Брукс Мэйсек, Александр Шаров)
34:12
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
36:37
Егор Бориков
37:32
Брукс Мэйсек
(Семен Кизимов, Стефан Да Коста)
39:46
Алексей Бывальцев
3-й период
41:37
Владимир Галкин
49:29
Диллон Дюбе
(Джош Брук, Даниил Сотишвили)
51:25
Кирилл Воробьев
51:25
Кирилл Воробьев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Шаров
(Автомобилист)
Статистика
10
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Динамо Мн
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