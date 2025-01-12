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«Куньлунь» обновил клубный рекорд в КХЛ, победив в седьмом матче подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Источник: РИА "Новости"

«Куньлунь Ред Стар» одержал победу со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Таким образом, китайский клуб выиграл в седьмом матче подряд. Это новый рекорд победной серии «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге.

Ранее подопечные Михаила Кравца обыграли московский ЦСКА (3:0), хабаровский «Амур» (5:0), подмосковный «Витязь» (3:2 ОТ), нижегородское «Торпедо» (4:3 ОТ), столичный «Спартак» (4:2) и астанинский «Барыс» (2:0).

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча. «Куньлунь» отстаёт от нижегородского «Торпедо» на два очка.

Лада
2:3
0:1, 1:0, 1:1, 0:0
Б
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
12.01.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5360 зрителей
Главные тренеры
Павел Зубов
Михаил Кравец
Вратари
К.Л. Волков
Патрик Рибар
1-й период
09:00
Колин Кэмпбелл
(Дойл Сомерби, Спенсер Фу)
2-й период
26:37
Адам Кленденинг
27:38
Александр Волков
(Дмитрий Кугрышев, Михаил Фисенко)
27:45
Алексей Ожгихин
27:45
Рафаэль Бикмуллин
27:45
Остин Вон
30:04
Ян Дрозг
35:56
Джейден Хальбгевакс
39:32
Джозеф Душак
3-й период
42:16
Рафаэль Бикмуллин
(Алексей Ожгихин, Максим Березин)
45:44
Ярослав Лихачев
(Спенсер Фу)
46:41
Владислав Семин
50:32
Марсель Ибрагимов
50:32
Иан Маккошен
50:32
Иан Маккошен
55:19
Патрик Рибар
55:25
Егор Черников
55:59
Паркер Фу
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Колин Кэмпбелл
(Куньлунь РС)
Статистика
16
Штрафное время
24
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь