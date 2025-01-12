«Авангард» совершил важный камбэк, «Куньлунь» продлил уникальную серию. Итоги дня в КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча. «Куньлунь» отстаёт от нижегородского «Торпедо» на два очка. «Лада» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 39 очков за 42 игры.