«Для европейцев стараетесь? Позорище». Экс-тренер сборной России раскритиковал КХЛ за английский язык

«После того как арбитры долго смотрели фол на Широкове, через весь экран пошла надпись с трактовкой нарушения — вся на английском языке. Также на латинице — все официальное сопровождение матчей КХЛ, все фамилии игроков.



И все это происходит в то время, когда Европа сделала КХЛ изгоем, а весь наш хоккей — под санкциями. Ребята, для кого стараетесь? Для европейцев, которые над нами издеваются и смеются? Или вы — толстовцы, которых бьют по щеке, а они подставляют другую?



Уважайте себя и свою страну! Даже в футболе, на который мы в хоккее смотрим свысока и который снизу вверх смотрит на Европу, все фамилии — на русском языке. Я считаю, то, что вытворяют с латиницей в КХЛ, — абсурд и позорище», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.