Федоров рассказал, когда сообщил руководству ЦСКА о своем уходе с поста тренера

«Ну, во-первых, Тарасов очень рано начал тренировать, и не думаю, что меня с моими тремя годами можно сравнивать с великими советскими тренерами. У меня карьера игрока была достаточно длинной. Я просто сделал выбор в пользу семьи, поскольку я видел радостные лица в семье после побед. Не будем забывать, что до этого 10 лет я был в ЦСКА менеджером, а это тоже постоянные заботы, мысли, засыпаешь и просыпаешься с одним и тем же, а еще и звонки 24 часа», — пояснил Федоров.