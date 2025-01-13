Федоров рассказал, когда сообщил руководству ЦСКА о своем уходе с поста тренера

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение уйти с поста главного тренера московского ЦСКА Сергей Федоров озвучил президенту хоккейного клуба еще в декабре 2023 года. Об этом Федоров рассказал в интервью ТАСС.
Федоров возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год, выиграв с командой два Кубка Гагарина.
«Я честно отвечу, что еще в декабре 2023 года сообщил, что не буду продлевать контракт. Об этом знал только самый главный человек в клубе — президент, — сказал Федоров. — Смысла говорить кому-то еще не было — это мое решение частного характера, но я должен был сказать президенту, чтобы он мог дальше строить свою работу. Потому что, как вы знаете, меня назначили главным тренером за двое-трое суток до начала подготовки к сезону».
«Хорошие тренеры есть, но, наверное, какого-то квалифицированного тренера именно для ЦСКА и для задач, которые клуб ставит каждый год, найти не так-то просто в межсезонье. Я свои причины объяснил, почему и как, они очень просты — выгорание, последний год пришлось тяжеловато. У меня после озвучивания того решения гора с плеч упала, и я продолжил работать на победу», — добавил он.
13 декабря Федорову исполнилось 55 лет. В этом возрасте завершил активную тренерскую карьеру Анатолий Тарасов, который многократно приводил армейскую команду к победе в чемпионате СССР.
«Ну, во-первых, Тарасов очень рано начал тренировать, и не думаю, что меня с моими тремя годами можно сравнивать с великими советскими тренерами. У меня карьера игрока была достаточно длинной. Я просто сделал выбор в пользу семьи, поскольку я видел радостные лица в семье после побед. Не будем забывать, что до этого 10 лет я был в ЦСКА менеджером, а это тоже постоянные заботы, мысли, засыпаешь и просыпаешься с одним и тем же, а еще и звонки 24 часа», — пояснил Федоров.