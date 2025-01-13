Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КХЛ назвала лучших игроков недели

Рибара, Фу и Давыдова признали лучшими игроками недели в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вратарь Патрик Рибар и нападающий Спенсер Фу из пекинского «Куньлунь Ред Стар», а также защитник Тимофей Давыдов из череповецкой «Северстали» признаны лучшими игроками 18-й игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Рибар провел два матча, помог команде одержать победу над ЦСКА (3:0) и оформил шатаут в первой игре за новый клуб. Он отразил 96,9% бросков при среднем коэффициенте надежности 0,96. Словак второй раз в карьере признан лучшим вратарем недели в КХЛ.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Давыдов. Он отметился тремя результативными передачами в трех матчах.

Фу впервые в карьере признан лучшим нападающим. В его активе 6 очков (3 шайбы + 3 передачи) в трех матчах. Гол в ворота ЦСКА стал победным.

Лучшим новичком впервые в карьере признан 19-летний Артем Набиев из «Салавата Юлаева». Нападающий забросил две шайбы в трех матчах.

КХЛ: таблица и календарь