КХЛ назвала лучших игроков недели

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вратарь Патрик Рибар и нападающий Спенсер Фу из пекинского «Куньлунь Ред Стар», а также защитник Тимофей Давыдов из череповецкой «Северстали» признаны лучшими игроками 18-й игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Рибар провел два матча, помог команде одержать победу над ЦСКА (3:0) и оформил шатаут в первой игре за новый клуб. Он отразил 96,9% бросков при среднем коэффициенте надежности 0,96. Словак второй раз в карьере признан лучшим вратарем недели в КХЛ.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Давыдов. Он отметился тремя результативными передачами в трех матчах.
Фу впервые в карьере признан лучшим нападающим. В его активе 6 очков (3 шайбы + 3 передачи) в трех матчах. Гол в ворота ЦСКА стал победным.
Лучшим новичком впервые в карьере признан 19-летний Артем Набиев из «Салавата Юлаева». Нападающий забросил две шайбы в трех матчах.