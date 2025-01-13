КХЛ назвала лучших игроков недели

Рибар провел два матча, помог команде одержать победу над ЦСКА (3:0) и оформил шатаут в первой игре за новый клуб. Он отразил 96,9% бросков при среднем коэффициенте надежности 0,96. Словак второй раз в карьере признан лучшим вратарем недели в КХЛ.