«Барыс» покинет КХЛ? В клубе сделали заявление

«Создание КХЛ — это было поручение президента России. Они долгое время не могли выиграть чемпионат мира. Нужны были какие-то реформы. Было принято решение создать КХЛ. А решение об участии “Барыса” в КХЛ было принято на правительственном уровне. Участвовать в КХЛ или не участвовать, не нам решать», — заявил Оразбаев.