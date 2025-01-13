«Барыс» покинет КХЛ? В клубе сделали заявление

«Создание КХЛ — это было поручение президента России. Они долгое время не могли выиграть чемпионат мира. Нужны были какие-то реформы. Было принято решение создать КХЛ. А решение об участии “Барыса” в КХЛ было принято на правительственном уровне. Участвовать в КХЛ или не участвовать, не нам решать», — заявил Оразбаев.
Напомним, столичный клуб выступает в КХЛ с сезона-2008/09 — с момента образования лиги. Астанчане провели свыше 1000 матчей в КХЛ.
На данный момент, «Барыс», набравший 25 очков, занимает предпоследнее, 11 место в Восточной конференции.