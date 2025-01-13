«Сибирь» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

«Сибирь» прервала трехматчевую серию поражений и с 42 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции, где «Нефтехимик» (40 очков) занимает десятое место. В следующем матче новосибирская команда 15 января примет челябинский «Трактор», нижнекамцы в тот же день на выезде встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».