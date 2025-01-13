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«Сибирь» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

Шайба Мерфи в овертайме принесла «Сибири» победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ.

Источник: ХК "Сибирь"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в понедельник в Новосибирске, закончилась в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). У хозяев шайбы забросили Владимир Бутузов (25-я минута) и Тревор Мёрфи (61), в составе гостей отличился Райли Барбер (17).

«Сибирь» прервала трехматчевую серию поражений и с 42 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции, где «Нефтехимик» (40 очков) занимает десятое место. В следующем матче новосибирская команда 15 января примет челябинский «Трактор», нижнекамцы в тот же день на выезде встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Сибирь
2:1
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Олег Леонтьев
Вратари
Денис Костин
Филипп Долганов
1-й период
06:20
Райли Барбер
16:31
Райли Барбер
(Андрей Белозеров, Артем Сериков)
19:34
Райли Барбер
2-й период
24:47
Владимир Бутузов
(Егор Аланов, Валентин Пьянов)
30:30
Артем Сериков
3-й период
43:48
Тэйлор Бек
46:35
Илья Пастухов
Овертайм
60:42
Тревор Мерфи
(Брендан Лайпсик, Тэйлор Бек)
Статистика
2
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Нефтехимик
КХЛ: таблица и календарь