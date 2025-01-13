«Сибирь» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в понедельник в Новосибирске, закончилась в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). У хозяев шайбы забросили Владимир Бутузов (25-я минута) и Тревор Мёрфи (61), в составе гостей отличился Райли Барбер (17).
«Сибирь» прервала трехматчевую серию поражений и с 42 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции, где «Нефтехимик» (40 очков) занимает десятое место. В следующем матче новосибирская команда 15 января примет челябинский «Трактор», нижнекамцы в тот же день на выезде встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».