«Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сочи»

Встреча, которая прошла в понедельник в Магнитогорске, закончилась со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). У хозяев шайбы забросили Люк Джонсон (3-я минута), Дмитрий Силантьев (44), Артем Минулин (53) и Егор Коробкин (55). В составе гостей отличились Денис Венгрыжановский (40) и Даниил Сероух (60).