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«Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сочи»

«Металлург» дома обыграл «Сочи» и одержал девятую победу подряд в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в понедельник в Магнитогорске, закончилась со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). У хозяев шайбы забросили Люк Джонсон (3-я минута), Дмитрий Силантьев (44), Артем Минулин (53) и Егор Коробкин (55). В составе гостей отличились Денис Венгрыжановский (40) и Даниил Сероух (60).

«Металлург» продлил победную серию до девяти матчей и с 58 очками идет на третьем месте в Восточной конференции, «Сочи» (29 очков) занимает последнее, 11-е место на Западе.

В следующем матче магнитогорская команда 16 января на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом», а сочинцы в тот же день нанесут визит подмосковному «Витязю».

Металлург Мг
4:2
1:0, 0:1, 3:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6241 зритель
Главные тренеры
Андрей Разин
Сергей Зубов
Вратари
Александр Смолин
Евгений Волохин
1-й период
02:26
Люк Джонсон
(Алексей Маклюков)
06:30
Данила Юров
17:14
Данил Мокрушев
2-й период
25:34
Василий Мачулин
37:25
Данила Паливко
39:27
Денис Венгрыжановский
(Сергей Попов, Василий Мачулин)
3-й период
43:49
Дмитрий Силантьев
(Денис Зернов, Робин Пресс)
52:37
Артем Минулин
(Данила Юров, Валерий Орехов)
54:35
Егор Коробкин
(Валерий Орехов, Артем Минулин)
57:51
Артем Волков
59:07
Даниил Сероух
(Сергей Попов)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Сочи
КХЛ: таблица и календарь