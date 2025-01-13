«Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сочи»

Встреча, которая прошла в понедельник в Магнитогорске, закончилась со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). У хозяев шайбы забросили Люк Джонсон (3-я минута), Дмитрий Силантьев (44), Артем Минулин (53) и Егор Коробкин (55). В составе гостей отличились Денис Венгрыжановский (40) и Даниил Сероух (60).
«Металлург» продлил победную серию до девяти матчей и с 58 очками идет на третьем месте в Восточной конференции, «Сочи» (29 очков) занимает последнее, 11-е место на Западе.
В следующем матче магнитогорская команда 16 января на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом», а сочинцы в тот же день нанесут визит подмосковному «Витязю».