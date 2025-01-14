ЦСКА выиграл дерби у «Спартака», вратарь «Торпедо» обесценил суперкамбэк. Итоги дня в КХЛ

К концу второго периода нижегородцы отыгрались с 0:3, однако в третьем периоде «Трактор» дожал хозяев льда. Второй подряд провальный матч в составе «Торпедо» провёл голкипер Иван Бочаров, допустивший огромное количество ошибок и пропустивший пять шайб после 23 бросков.