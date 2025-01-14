ЦСКА выиграл дерби у «Спартака», вратарь «Торпедо» обесценил суперкамбэк. Итоги дня в КХЛ

13 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.
«Сибирь» вырвала победу у «Нефтехимика» в овертайме
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Сибирь». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Сибирь» одержала победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в овертайме.
В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владимир Бутузов и отличившийся в овертайме Тревор Мёрфи. За «Нефтехимик» забил открывший счёт в матче Райли Барбер.
Ранее «Сибирь» проиграла три матча подряд. Нижнекамская команда в последних шести встречах одержала победу только один раз.
Команда из Новосибирска находится на восьмом месте турнирной таблицы Востока, «Нефтехимик» — там же на 10-й строке.
«Металлург» обыграл «Сочи» и одержал девятую победу подряд
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).
В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Артём Минулин, Егор Коробкин. За «Сочи» забили Денис Венгрыжановский, Даниил Сероух.
«Металлург», обыграв сочинскую команду, стал третьим на Востоке. Впереди магнитогорцев — только «Салават Юлаев» и «Трактор».
Три очка Шабанова помогли «Трактору» одержать победу над «Торпедо»
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 5:3 (2:0, 1:3, 2:0).
В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов. За «Трактор» забили Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Андрей Светлаков, Артём Блажиевский и Василий Глотов.
К концу второго периода нижегородцы отыгрались с 0:3, однако в третьем периоде «Трактор» дожал хозяев льда. Второй подряд провальный матч в составе «Торпедо» провёл голкипер Иван Бочаров, допустивший огромное количество ошибок и пропустивший пять шайб после 23 бросков.
Нижегородцы располагаются на восьмом месте турнирной таблицы Запада, «Трактор» — лидер Востока.
ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби и прервал четырёхматчевую серию поражений
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились оформивший дубль Максим Мамин, а также Егор Фатеев и Денис Гурьянов. За «Спартак» забили Ансель Галимов и Александр Беляев.
Для ЦСКА это первая победа за последние пять встреч. Ранее армейцы провели 11-матчевую серию побед. «Спартак» в предыдущей игре уступил «Локомотиву» со счётом 4:5.
СКА сравнял счёт на последней минуте матча с «Локомотивом», но проиграл в овертайме
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) в овертайме.
В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Александр Радулов, оформивший дубль, Артур Каюмов, Рушан Рафиков. За СКА забили Иван Демидов, Захар Бардаков и Александр Никишин.
После окончания матча Радулов был награждён как лучший игрок встречи (ему удалось оформить дубль). Сразу после вручения приза хоккеист подъехал к судьям и вступил с ними в спор. Главный арбитр назначил Александру 20-минутный дисциплинарный штраф за плевок.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 46 матчей. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков после 44 игр.
Егор Торишный