Дмитрий Рашевский: Когда сзади стена в воротах стоит, становится спокойней

— Мы понимали, что они будут заряжены. Конечно, мы были готовы к активному началу со стороны соперника. Но они начали прямо очень активно — мы где-то в обороне неважно сыграли, поэтому пропустили голы и проигрывали 1:3. Но невозможно так активно играть всю игру, как это делал СКА в первом периоде. Поэтому мы просто ждали свои моменты, наладили тактику и смогли забить голы. А в концовке при ничейном счете здорово сработал Никита Гусев, забивший на последней минуте в большинстве. Большая благодарность ему! Ну и нашему вратарю Владиславу Подъяпольскому, который здорово нас выручал у своих ворот.