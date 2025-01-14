Дмитрий Рашевский: Когда сзади стена в воротах стоит, становится спокойней

Хоккеисты московского «Динамо» успешно выступают после Нового года. Они выиграли в основное время все четыре январских матча регулярного чемпионата КХЛ и за счет этого поднялись в первую четверку Западной конференции. Особенно яркой для бело-голубых получилась домашняя победа над петербургским СКА (5:4), который ехал в столицу после того, как был разгромлен на своем льду московским «Спартаком» (0:5). В игре с динамовцами армейцы из Северной столицы вели 3:1 к середине первого периода, но во втором подопечные Алексея Кудашова отыгрались и вышли вперед 4:3.
В третьем периоде за три с половиной минуты до конца основного времени СКА сравнял. Однако, на последней минуте «Динамо» получило возможность разыграть большинство и быстро его реализовало — Никита Гусев за 27 секунд до сирены принес своей команде победу. Голом и голевой передачей в этом матче отметился нападающий Дмитрий Рашевский. В интервью «Известиям» он прокомментировал эту встречу, оценил результаты динамовцев в нынешнем сезоне и рассказал, как на команду повлиял декабрьский приход из тольяттинской «Лады» вратаря Владислава Подъяпольского.
— Перед игрой акцентировали внимание на том, что СКА едет к вам в гости после жесткого домашнего разгрома от «Спартака» (0:5) и изо всех сил будет пытаться реабилитироваться за этот провал?
— Мы понимали, что они будут заряжены. Конечно, мы были готовы к активному началу со стороны соперника. Но они начали прямо очень активно — мы где-то в обороне неважно сыграли, поэтому пропустили голы и проигрывали 1:3. Но невозможно так активно играть всю игру, как это делал СКА в первом периоде. Поэтому мы просто ждали свои моменты, наладили тактику и смогли забить голы. А в концовке при ничейном счете здорово сработал Никита Гусев, забивший на последней минуте в большинстве. Большая благодарность ему! Ну и нашему вратарю Владиславу Подъяпольскому, который здорово нас выручал у своих ворот.
— Стало спокойней за свои ворота после декабрьского перехода Подъяпольского в «Динамо»?
— Конечно, спокойствия прибавилось. Когда сзади стена в воротах стоит, становится спокойней. Подъяпольский — один из лучших вратарей в КХЛ, тут и говорить нечего. Когда ты понимаешь, что у тебя сзади всё надежно, то и в атаке получается.
— В первые полсезона с этим было сильно сложнее? Нервировали ошибки Хантера Миски?
— Я не могу это как-то комментировать. Тем более Хантер уже ушел из «Динамо». Все вратари хорошие — просто кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Кому-то везет, кому-то не везет. Факт в том, что у нас первую половину сезона играл Миска, сейчас играет Подъяпольский. Значит, так надо было.
— Довольны результатами и игрой команды по прошествии почти двух третей регулярного чемпионата?
— В целом да. Не хочу сглазить, но у нас начала налаживаться игра. Мы стали забивать голы, причем забивать немало. В начале сезона больше двух шайб за матч не могли забить. Сейчас, слава Богу, у нас прогресс. Главное, чтобы это продолжалось и дальше. Будем работать, чтобы так и было.
— «Динамо» важно как можно выше закончить регулярный чемпионат? Или не имеет значения, с какого места выходить в плей-офф с учетом того, что вы вырвали первое место в прошлой регулярке, но вылетели из Кубка Гагарина по итогам второго раунда?
— У нас нет какой-то там цели во что бы то ни стало занять первое место в регулярном чемпионате. Мы просто настраиваемся на каждый следующий матч и хотим его выиграть. И всё для этого делаем. Особо не смотрим на таблицу, но наша задача выкладываться и пытаться выигрывать каждый матч.
— За счет чего в январе показываете хорошую результативность в виде голов в трех матчах подряд?
— Не знаю, с чем это связано. Чудо! (Улыбается.) Секрета раскрывать не буду. Просто качественно работаю — это и приносит результат.
Алексей Фомин