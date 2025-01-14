Невероятные приключения итальянца в России. Почему Деанджело ушел из СКА

Предпосылок к такому исходу было достаточно — опять же, не можем не вспомнить про то, как Деанджело покидал другие клубы. Как ушёл из «Рейнджерс», как не смог остаться в «Каролине», где показывал лучший хоккей в жизни, как не сработался с Джоном Тортореллой в «Филадельфии», как провалился во втором заходе в ту же «Каролину». Казалось, что в Петербурге он продержится хотя бы до конца сезона — но здесь, похоже, решили поставить рекорд по скорости расторжения контракта с игроком, ради которого ещё не так давно шли на большие жертвы.