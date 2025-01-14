Команда великого Ларионова тонет все глубже. Профессору не помогла даже смена помощника

Прямо сейчас от «Куньлуня» нижегородцев отделяет два очка. Всего два очка до того, чтобы выпасть из плей-офф. До конца регулярного чемпионата еще два месяца и есть время исправить положение. Есть ли предпосылки к тому, что в Нижнем Новгороде все наладится? В конце сентября и начале октября подопечные Ларионова выдавали серию побед, играя на контратаках и используя скорее скорость нападающих, чем пресловутую культуру паса. Вернувшись на эти рельсы, «Торпедо» может обезопасить от катастрофы, но прямо сейчас в восьмерке Запада нет команды, для которой исход первого раунда предрешен заранее. Это явно расходится с наполеоновскими планами, которые были при подписании долгосрочного контракта с Профессором.