Команда великого Ларионова тонет все глубже. Профессору не помогла даже смена помощника

Без малого год назад, тоже в январе, Игорь Ларионов подписал трехлетний контракт. Довольно редкий по длительности для нашей лиги. На тот момент это решение казалось логичным и выигрышным для обеих сторон. Ларионов не стремился ни в почти родной для него Детройт, ни в топ-клубы КХЛ. Он любит работать с молодежью, ее в Нижнем Новгороде в достатке, а главное — в руководстве «Торпедо» готовы ждать. Профессор — главная звезда клуба, узнаваемый и уважаемый во всем хоккейном мире человек. По плану своим зрелищным хоккеем он должен был обеспечить аншлаги на новом стадионе, который, между прочим, строится не без его помощи. Ларионов консультировал строителей по специфическим хоккейным вопросам.
Все это было на бумаге, в фантазиях. Но где же оказалось «Торпедо» Ларионова через год? В реальности нижегородцы находятся на границе плей-офф. Восьмое место и так не лучшая позиция для такого амбициозного проекта. А после серии побед «Куньлуня» и она стала не такой уж надежной. Волжане пропускают шесть шайб дома от «Адмирала», не могут забить при своих болельщиках минскому «Динамо», а билеты на игры команды Ларионова тем временем достигают 5 тысяч рублей. Команда, которая летом усилилась опытными Кагарлицким и Войновым, а также подписала Свечникова-старшего, не сделала шаг вперед, а рискует провалиться так, как не ожидал никто.
Неудачи «Торпедо» воспринимаются особо остро по разным причинам. Нижегородцев приучили к красивому хоккею с комбинациями, уймой заброшенных шайб и яркой игрой молодежи. Что из этого осталось от былого «Торпедо»? Прямо скажем — немного. Нижегородцы пятые с конца по реализации большинства, что идет вразрез с игровыми принципами Ларионова. Волжане при этом не стали играть надежнее в обороне. Там, как и прежде, хаос. И тоже пятая с конца позиция во всей КХЛ. А большинство болезненных поражений случаются в «Нагорном». Хуже «Торпедо» дома играет всего пять команд, и три из них уже попрощались с мечтами о плей-офф. Нижегородцы — следующие?
Начнем с того, что «Торпедо» отступило от своего стиля, которым завоевало тысячи нейтральных сердец. Случилось это не сегодня, а еще в прошлом сезоне. Нет, на словах Ларионов декларирует все те же принципы. Мол, нижегородцы не будут играть на удержание, ставить заборы, и вбрасывать шайбу в зону. Вот только на деле тот ураганный хоккей с бесчисленным количеством передач ушел в небытие. Точнее его забрал с собой в Череповец помощник Ларионова Андрей Козырев. Без него комбинации «Торпедо» стали более статичными и пассивными, не генерирующие остроту.
Несмотря на яркий сезон Никиты Артамонова, перестали прогрессировать многие молодые игроки, заигравшие в предыдущие два сезона. Богдан Конюшков, как и прежде, играет много и на ключевых позициях, но его игра в обороне не выдерживает никакой критики. Антон Силаев, уйдя высоко на драфте, топчется на месте. Откровенно стагнирует и Василий Атанасов, который еще недавно играл на Матче звезд. Да, недавно первую шайбу в КХЛ забросил еще один нижегородский талант Андрей Крутов, однако тенденция настораживающая. Но, разумеется, причина поражений «Торпедо» не в молодежи. Они не могут и не должны на постоянной основе тянуть ношу лидеров.
Проблемы «Торпедо» куда более глубинные. Кроются они в личности Ларионова и в его умениях. Игорь Николаевич — большая личность. С точки зрения взглядов на хоккей он действительно стоит в авангарде. Во многом именно его слова и дела развернули развитие КХЛ в сторону атакующего хоккея. Вот только его умение «работать руками» ставили под сомнения еще в бытность работы в молодежной сборной России. Козырев эти проблемы прикрыл ширмой. С другим ключевым помощником Эдуардом Занковцом не сложилось — он покинул Нижний Новгород спустя полтора года. Теперь структуру игры должен наладить уволенный из «Спартака» Игорь Уланов, но плодов его работы пока не видно.
Ларионов зависим от помощников и перебирает их, пытаясь найти кого-то уровнем Козырева. Это сложно, но все-таки возможно. А вот то, что Игорь Николаевич пытается играть в менеджера, куда губительнее для организации. Полгода назад он выиграл аппаратную борьбу у Максима Гафурова, который пытался балансировать главного тренера. Эта система сдержек и противовесов давала результат, но Ларионов по образу и подобию футбольных тренеров-менеджеров из английской АПЛ, захотел сосредоточить власть в своих руках. Отсюда и сомнительные приобретения вроде Китана Томпсона и Маркуса Филлипса. Ни тот, ни другой за полгода так и не убедил, что является легионером уровня КХЛ.
Прямо сейчас от «Куньлуня» нижегородцев отделяет два очка. Всего два очка до того, чтобы выпасть из плей-офф. До конца регулярного чемпионата еще два месяца и есть время исправить положение. Есть ли предпосылки к тому, что в Нижнем Новгороде все наладится? В конце сентября и начале октября подопечные Ларионова выдавали серию побед, играя на контратаках и используя скорее скорость нападающих, чем пресловутую культуру паса. Вернувшись на эти рельсы, «Торпедо» может обезопасить от катастрофы, но прямо сейчас в восьмерке Запада нет команды, для которой исход первого раунда предрешен заранее. Это явно расходится с наполеоновскими планами, которые были при подписании долгосрочного контракта с Профессором.
Дмитрий Ерыкалов