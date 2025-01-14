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«Авангард» обыграл «Куньлунь» и прервал семиматчевую победную серию китайского клуба

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Куньлунем». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 3:2.

Источник: hawk.ru

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Данил Башкиров, которому ассистировали Джованни Фьоре и Михаил Гуляев. В середине второго периода нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв реализовал выход один на один с вратарём Михаилом Бердиным и сравнял счёт. На этот гол омичи ответили заброшенными шайбами Дамира Шарипзянова и Джованни Фьоре. Спустя 22 секунды гости сократили отставание в счёте до минимума благодаря голу Дэнни О’Регана.

«Куньлунь» прервал свою семиматчевую победную серию, а бывший тренер «Авангарда» Михаил Кравец проиграл свой первый матч в Омске после увольнения из клуба.

Авангард
3:2
1:0, 2:2, 0:0
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
14.01.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11371 зритель
Главные тренеры
Михаил Кравец
Вратари
Михаил Бердин
Джереми Смит
1-й период
02:59
Данил Башкиров
(Джованни Фьоре, Михаил Гуляев)
09:24
Юрий Паутов
2-й период
25:03
Ярослав Лихачев
(Лукас Локхарт)
27:08
Никита Холодилин
27:08
Паркер Фу
27:08
Паркер Фу
27:57
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Рид Буше)
32:33
Джованни Фьоре
32:33
Джозеф Душак
34:38
Джованни Фьоре
(Рид Буше, Семен Чистяков)
35:00
Дэнни О`Риган
(Джозеф Душак, Ярослав Лихачев)
39:47
Томаш Юрчо
3-й период
40:49
Спенсер Фу
44:20
Никита Холодилин
46:37
Спенсер Фу
46:37
Спенсер Фу
55:43
Павел Коледов
Статистика
8
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Куньлунь РС
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