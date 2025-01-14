«Авангард» обыграл «Куньлунь» и прервал семиматчевую победную серию китайского клуба

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Данил Башкиров, которому ассистировали Джованни Фьоре и Михаил Гуляев. В середине второго периода нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв реализовал выход один на один с вратарём Михаилом Бердиным и сравнял счёт. На этот гол омичи ответили заброшенными шайбами Дамира Шарипзянова и Джованни Фьоре. Спустя 22 секунды гости сократили отставание в счёте до минимума благодаря голу Дэнни О’Регана.