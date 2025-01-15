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«Авангард» прервал уникальную серию «Куньлуня», «Динамо» снова непобедимо. Итоги дня в КХЛ

«Ак Барс» добыл победу в Хабаровске, а «Лада» в ярком матче переиграла минское «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

14 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 19, 14.01.2025, 12:00
Амур
1
Ак Барс
4

Дубль Барабанова помог «Ак Барсу» уверенно победить в гостях «Амур»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 17-й минуте первого периода Алексей Пустозёров с передач Никиты Дыняка и Никиты Лямкина открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Владислав Барулин с передач Алекса Гальченюка и Алекса Бродхёрста восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Семён Кошелев с передачи Артемия Князева вновь вывел казанский клуб вперёд.

В начале третьего периода Александр Барабанов с передач Константина Лучевникова и Артёма Галимова сделал счёт 3:1. В конце игры Барабанов установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

Команда Анвара Гатиятулина продлила победную серию до трёх матчей. Прежде клуб из Татарстана победил «Салават Юлаев» (5:1) и «Барыс» (5:4 ОТ). «Ак Барс» набрал 58 очков в 43 встречах и находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 19, 14.01.2025, 16:30
Авангард
3
Куньлунь РС
2

«Авангард» обыграл «Куньлунь» и прервал семиматчевую победную серию китайского клуба

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Куньлунем». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 3:2.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Данил Башкиров, которому ассистировали Джованни Фьоре и Михаил Гуляев. В середине второго периода нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв реализовал выход один на один с вратарём Михаилом Бердиным и сравнял счёт. На этот гол омичи ответили заброшенными шайбами Дамира Шарипзянова и Джованни Фьоре. Спустя 22 секунды гости сократили отставание в счёте до минимума благодаря голу Дэнни О’Регана.

«Куньлунь» прервал свою семиматчевую победную серию, а бывший тренер «Авангарда» Михаил Кравец проиграл свой первый матч в Омске после увольнения из клуба.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 19, 14.01.2025, 18:00
Лада
6
Динамо Мн
4

«Лада» едва не упустила преимущество в четыре гола и обыграла минское «Динамо»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 6:4.

Дублями в составе «Лады» отметились нападающие Никита Михайлов, Александр Волков и Дмитрий Кугрышев, реализовавший буллит и забивший гол в пустые ворота в концовке матча. Отметим, что после трёх пропущенных шайб на 18-й минуте встречи был заменён голкипер минского «Динамо» Василий Демченко. В составе белорусского клуба голами отметились Александр Волков, Виталий Пинчук, Брэди Лайл и Сэм Энас.

Голкипер «Лады» Александр Трушков отразил более 40 бросков по воротам и стал одним из главных героев матча.

Дубль Рашевского принёс московскому «Динамо» победу над «Северсталью»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Северсталью». Упорная встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 3:2.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 19, 14.01.2025, 19:30
Динамо М
3
Северсталь
2

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Макс Комтуа, которому ассистировали Седрик Пакетт и Дмитрий Рашевский. Через полторы минуты форвард «Северстали» Данил Аймурзин сравнял счёт с передач Кирилла Пилипенко и Михаила Ильина. Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга.

За пять минут до конца третьего периода форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский вновь вывел бело-голубых вперёд в счёте. Он же оформил дубль голом в пустые ворота. В концовке матча Аймурзин оформил дубль, но на большее гостей не хватило.

Таким образом, московское «Динамо» продолжает идти без поражений в 2025 году. В январе команда Алексея Кудашова сыграла пять встреч, в которых набрала 10 очков. В следующем матче бело-голубые на домашнем льду примут «Сочи».

Авангард
Ак Барс
Динамо
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