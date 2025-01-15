Восстанавливающегося после тяжелой травмы хоккеиста «Металлурга» выписали из больницы

«Еременко выписали уже из больницы. Он в раздевалке команды каждый день, у него продолжается реабилитационный период. Он в Магнитогорске, работает в зале. По срокам сложно очень говорить. Понятно, хочется, чтобы он восстановился в этом сезоне, но это маловероятно», — сказал собеседник агентства.