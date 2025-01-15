Восстанавливающегося после тяжелой травмы хоккеиста «Металлурга» выписали из больницы

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник магнитогорского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Владислав Еременко выписался из больницы и продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной в одном из матчей нынешнего сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Металлурга».
Белорусский хоккеист 18 декабря в результате столкновения в домашнем матче КХЛ с «Автомобилистом» (4:2) врезался коленом в борт и покинул лед на носилках. После матча Разин сообщил, что игрок выбыл до конца сезона. 19 декабря Еременко перенес операцию и на тот момент оставался в реанимации.
«Еременко выписали уже из больницы. Он в раздевалке команды каждый день, у него продолжается реабилитационный период. Он в Магнитогорске, работает в зале. По срокам сложно очень говорить. Понятно, хочется, чтобы он восстановился в этом сезоне, но это маловероятно», — сказал собеседник агентства.
Обладатель Кубка Гагарина 2024 года Еременко провел 33 матча в сезоне-2024/25, набрав 7 очков (3 гола + 4 передачи), участвовал в составе сборной Белоруссии в прошедшем Кубке Первого канала.