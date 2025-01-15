Кому нужна отставка Ротенберга? Слух о ней сошел как лавина, заняв все информационное пространство

К СКА предъявляют претензии по поводу нарушения регламента. Допустим. Мы же с вами прекрасно знаем, что в других клубах нарушают регламент еще сильней, но на это никто не обращает внимания. Не платят или задерживают зарплату, могут, скажем по-простому, кинуть игрока с зарплатой, обмануть с выходными или не заплатить за форму. В питерском клубе это исключено. Даже тех, с кем расстаются не очень хорошо, никогда не обманывают, у меня десятки примеров. Да взять последний. Корректно написали, что Тони уезжает «по семейным обстоятельствам», вместо того чтобы заявить, что он играет откровенно хреново, да еще и вредит коллективу.