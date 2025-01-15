«Трактор» в третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Сибирь»

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей отличились Артем Блажиевский (5-я минута) и Виталий Кравцов (25, 34), решающий буллит реализовал Василий Глотов. В составе хозяев шайбы забросили Брендэн Лайпсик (17), Георгий Белоусов (27) и Энди Андреофф (44).