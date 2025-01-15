«Трактор» в третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Сибирь»

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей отличились Артем Блажиевский (5-я минута) и Виталий Кравцов (25, 34), решающий буллит реализовал Василий Глотов. В составе хозяев шайбы забросили Брендэн Лайпсик (17), Георгий Белоусов (27) и Энди Андреофф (44).
«Трактор» выиграл на данный момент у «Сибири» все три матча этого сезона, заключительная встреча команд состоится в Челябинске 22 января.
Челябинский клуб с 63 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, «Сибирь» (43 очка) идет восьмой.
В следующем матче «Трактор» 17 января сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», новосибирский клуб в тот же день примет лидера Запада — ярославский «Локомотив».