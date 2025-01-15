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«Трактор» в третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Сибирь»

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» победил по буллитам новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей отличились Артем Блажиевский (5-я минута) и Виталий Кравцов (25, 34), решающий буллит реализовал Василий Глотов. В составе хозяев шайбы забросили Брендэн Лайпсик (17), Георгий Белоусов (27) и Энди Андреофф (44).

«Трактор» выиграл на данный момент у «Сибири» все три матча этого сезона, заключительная встреча команд состоится в Челябинске 22 января.

Челябинский клуб с 63 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, «Сибирь» (43 очка) идет восьмой.

В следующем матче «Трактор» 17 января сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», новосибирский клуб в тот же день примет лидера Запада — ярославский «Локомотив».

Сибирь
3:4
1:1, 1:2, 1:0, 0:0
Б
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 10433 зрителя
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Бенуа Гру
Вратари
Денис Костин
Закари Фукале
(Закари Фукале)
1-й период
04:44
Артем Блажиевский
(Александр Кадейкин)
16:03
Брендан Лайпсик
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
18:45
Логан Дэй
2-й период
22:52
Алексей Яковлев
24:45
Виталий Кравцов
(Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин)
26:24
Георгий Белоусов
(Артем Жуков, Владислав Кара)
27:30
Валентин Пьянов
29:30
Андрей Светлаков
32:11
Тревор Мерфи
33:24
Виталий Кравцов
(Бадди Робинсон, Стивен Кэмпфер)
3-й период
43:28
Энди Андреофф
(Илья Морозов, Тревор Мерфи)
45:35
Георгий Белоусов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Василий Глотов
(Трактор)
Статистика
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Трактор
КХЛ: таблица и календарь