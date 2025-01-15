Хет-трик Джоша Ливо помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Нефтехимик»

Главным героем матча стал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, оформивший хет-трик и записавший на свой счёт результативную передачу. Ещё по голу забили Скотт Уилсон и Александр Хмелевски. Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой записал на свой счёт «сухой» матч. Отметим, что в третьем периоде состоялось две драки.