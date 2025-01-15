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Хет-трик Джоша Ливо помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Нефтехимик»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 5:0.

Источник: HCSALAVAT.RU

Главным героем матча стал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, оформивший хет-трик и записавший на свой счёт результативную передачу. Ещё по голу забили Скотт Уилсон и Александр Хмелевски. Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой записал на свой счёт «сухой» матч. Отметим, что в третьем периоде состоялось две драки.

Ливо оказался первым игроком «Салавата Юлаева» в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд (29 шайб) делили форварды Патрик Торесен и Алексей Терещенко.

Салават Юлаев
5:0
0:0, 0:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Олег Леонтьев
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Нефтехимик
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