«Спартак» уступил «Автомобилисту» на последних минутах и потерпел третье поражение подряд

Основные события в матче развернулись во второй половине второго периода. Сначала нападающий «Спартака» Адам Ружичка открыл счёт на 35-й минуте, благодаря отличной комбинации с Анселем Галимовым и Егором Филиным. В течение следующих полутора минут гости перевернули ход матча и забросили две шайбы подряд — отличились Максим Денежкин и Ник Меркли, для которого эта шайба стала первой с 22 сентября 2024 года и четвёртой в сезоне. В середине третьего периода Ружичка оформил дубль и сравнял счёт в матче. За полторы минуты до конца третьего периода Стефан Да Коста принёс победу «Автомобилисту».