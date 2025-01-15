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«Спартак» уступил «Автомобилисту» на последних минутах и потерпел третье поражение подряд

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Автомобилистом». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Источник: Чемпионат.com

Основные события в матче развернулись во второй половине второго периода. Сначала нападающий «Спартака» Адам Ружичка открыл счёт на 35-й минуте, благодаря отличной комбинации с Анселем Галимовым и Егором Филиным. В течение следующих полутора минут гости перевернули ход матча и забросили две шайбы подряд — отличились Максим Денежкин и Ник Меркли, для которого эта шайба стала первой с 22 сентября 2024 года и четвёртой в сезоне. В середине третьего периода Ружичка оформил дубль и сравнял счёт в матче. За полторы минуты до конца третьего периода Стефан Да Коста принёс победу «Автомобилисту».

Таким образом, «Спартак» потерпел третье поражение подряд, «Автомобилист» выиграл четвёртый матч кряду.

Спартак
2:3
0:0, 1:2, 1:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 6340 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Николай Заварухин
Вратари
Артем Загидулин
Евгений Аликин
1-й период
10:28
Даниил Орлов
13:05
Сергей Зборовский
2-й период
34:55
Адам Ружичка
(Егор Филин, Ансель Галимов)
35:40
Максим Денежкин
(Данил Романцев, Артем Каштанов)
36:36
Ник Меркли
(Никита Шашков, Кирилл Воробьев)
3-й период
52:30
Адам Ружичка
(Егор Филин)
58:14
Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев)
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Автомобилист
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