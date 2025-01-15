Топ-легионер побил рекорд «Салавата», а «Спартак» неудачно вернулся домой. Итоги дня в КХЛ

Оба гола в основное время матча были забиты в первом периоде. На восьмой минуте встречи Дмитрий Бучельников голом в большинстве вывел «Витязь» вперёд в счёте. Через пять минут нападающий «Сочи» Уилл Биттен сравнял счёт в матче. За следующие два периода команды не смогли отличиться и перевели игру в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс точный бросок Владислава Цицюры.