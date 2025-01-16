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Гол Гальченюка на последних минутах принёс «Амуру» волевую победу над «Ак Барсом»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Ак Барсом».

Источник: Чемпионат.com

Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 5:4.

Уже к четвёртой минуте матча дублем отметился капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Сергей Лапин до конца первого периода сократил отставание в счёте. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — за «Ак Барс» отличились Кирилл Семёнов и Артём Галимов, за «Амур» гол забил Иван Мищенко. «Амур» перевернул игру в третьем периоде, в начале которого дважды реализовал большинство — отличились Алекс Бродхёрст и Девин Броссо. Победу хозяевам за полторы минуты до конца третьего периода принёс точный бросок Алекса Гальченюка.

Таким образом, «Амур» взял реванш у «Ак Барса» за поражение в прошлом матче.

Амур
5:4
1:2, 1:2, 3:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
16.01.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 5772 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Вратари
Мэтт Джурасик
Амир Мифтахов
1-й период
03:17
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Ник Петан)
03:49
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Ник Петан)
08:53
Сергей Лапин
(Иван Мищенко, Артур Гиздатуллин)
10:09
Виктор Балдаев
10:52
Дмитрий Яшкин
2-й период
23:30
Кирилл Семенов
(Ник Петан)
25:16
Иван Мищенко
(Вячеслав Грецкий, Арно Дюрандо)
28:29
Ефим Гуркин
34:07
Мэтт Джурасик
37:21
Артем Галимов
(Константин Лучевников)
39:19
Никита Дыняк
3-й период
40:53
Семен Кошелев
41:08
Алекс Бродхерст
(Алекс Гальченюк)
42:18
Девин Броссо
(Алекс Бродхерст, Иван Мищенко)
42:18
Алексей Марченко
58:43
Алекс Гальченюк
(Кирилл Слепец, Мэтт Джурасик)
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Амур
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