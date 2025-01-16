Гол Гальченюка на последних минутах принёс «Амуру» волевую победу над «Ак Барсом»

Уже к четвёртой минуте матча дублем отметился капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Сергей Лапин до конца первого периода сократил отставание в счёте. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — за «Ак Барс» отличились Кирилл Семёнов и Артём Галимов, за «Амур» гол забил Иван Мищенко. «Амур» перевернул игру в третьем периоде, в начале которого дважды реализовал большинство — отличились Алекс Бродхёрст и Девин Броссо. Победу хозяевам за полторы минуты до конца третьего периода принёс точный бросок Алекса Гальченюка.