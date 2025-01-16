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Клуб Романа Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

СКА проиграл дома «Северстали» со счетом 4:7.

Источник: Мария Дмитриенко/ТАСС

Петербургский СКА проиграл на своем льду череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 4:7 (1:3, 1:3, 2:1).

У СКА дубль оформил Валентин Зыков (38-я и 55-я минуты), по шайбе у Ивана Демидова (15) и Сергея Плотникова (47).

У «Северстали» дубли сделали Давид Думбадзе (10, 35) и Кирилл Пилипенко (28, 60), также голы забили Николай Чебыкин (20), Данил Аймурзин (20) и Михаил Ильин (31).

СКА проиграл четвертый матч подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, «Северсталь» — четвертая.

СКА
4:7
1:3, 1:3, 2:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
16.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22195 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Андрей Козырев
Вратари
Павел Мойсевич
(Егор Заврагин, Егор Заврагин)
Константин Шостак
1-й период
01:02
Александр Скоренов
03:33
Иван Демидов
09:22
Всеволод Никитин
09:42
Давид Думбадзе
(Тимофей Давыдов)
11:23
Янни Калдис
14:07
Иван Демидов
(Сергей Плотников, Михаил Григоренко)
19:02
Николай Чебыкин
(Янни Калдис, Руслан Абросимов)
19:12
Данил Аймурзин
(Марк Барберио, Кирилл Пилипенко)
2-й период
27:09
Кирилл Пилипенко
(Андрей Чуркин, Данил Аймурзин)
30:10
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
34:34
Давид Думбадзе
(Андрей Чуркин, Владимир Грудинин)
37:08
Константин Шостак
37:55
Валентин Зыков
(Александр Никишин, Михаил Григоренко)
3-й период
46:05
Сергей Плотников
(Андрей Педан, Иван Демидов)
54:55
Валентин Зыков
(Иван Демидов, Михаил Григоренко)
56:33
Сергей Плотников
59:42
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь