«Вирус Деанджело» в защите и непонятные перестановки в атаке. Что опять происходит со СКА

«Северсталь» вчера сделала с армейцами то, что у неё не получилось в «Ледовом дворце» ещё в сентябре 2024 года — успешно навязала свой стиль и задавила прессингом на всех участках площадки. Череповчане и раньше понимали, чего от них требует Андрей Козырев, но в последние пару месяцев они начали не только понимать, но ещё и успешно применять это не в каком-то отдельно взятом матче, а на длительном отрезке. Да, стабильности команде до сих пор не всегда хватает, однако между «Северсталью» начала и середины сезона видна большая разница.