Лидер КХЛ «Локомотив» одержал 5-ю победу подряд, по буллитам переиграв «Сибирь»

Игра на арене в Новосибирске завершилась со счетом 2:3 в пользу команды Игоря Никитина.
В первом периоде Никита Кирьянов вывел «Локомотив» вперед, а в середине второй 20-минутки у «Сибирь» отличился Тэйлор Бек. Третий период начался с точного броска форварда новосибирцев Владимира Бутузова, на что железнодорожники вскоре ответили шайбой Артура Каюмова.
Игра перешла в овертайм, который прошел без голов, а в серии послематчевых бросков победили ярославские хоккеисты. Решающий точный бросок на счету Байрона Фроуза.
Одержавший пятую победу подряд «Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции и всего регулярного чемпионата с 76 очками. Проигравшая пять из шести последних матчей «Сибирь» идет на восьмой строчке на Востоке с 44 очками.
Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» проведет 19 января в Астане против «Барыса», а «Сибирь» в тот же день в Новосибирске встретится с ЦСКА.