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Лидер КХЛ «Локомотив» одержал 5-ю победу подряд, по буллитам переиграв «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25 «Локомотив» играл в гостях против «Сибири».

Источник: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Игра на арене в Новосибирске завершилась со счетом 2:3 в пользу команды Игоря Никитина.

В первом периоде Никита Кирьянов вывел «Локомотив» вперед, а в середине второй 20-минутки у «Сибирь» отличился Тэйлор Бек. Третий период начался с точного броска форварда новосибирцев Владимира Бутузова, на что железнодорожники вскоре ответили шайбой Артура Каюмова.

Игра перешла в овертайм, который прошел без голов, а в серии послематчевых бросков победили ярославские хоккеисты. Решающий точный бросок на счету Байрона Фроуза.

Одержавший пятую победу подряд «Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции и всего регулярного чемпионата с 76 очками. Проигравшая пять из шести последних матчей «Сибирь» идет на восьмой строчке на Востоке с 44 очками.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» проведет 19 января в Астане против «Барыса», а «Сибирь» в тот же день в Новосибирске встретится с ЦСКА.

Сибирь
2:3
0:1, 1:0, 1:1, 0:0
Б
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 10742 зрителя
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Игорь Никитин
Вратари
Антон Красоткин
Алексей Мельничук
1-й период
01:07
Даниил Бут
10:12
Никита Кирьянов
(Денис Алексеев)
13:39
Рушан Рафиков
2-й период
28:14
Мартин Гернат
29:01
Тэйлор Бек
(Брендан Лайпсик, Тревор Мерфи)
35:45
Рушан Рафиков
36:59
Тревор Мерфи
3-й период
41:56
Никита Кирьянов
43:25
Владимир Бутузов
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
44:42
Тревор Мерфи
46:16
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Байрон Фрэз
(Локомотив)
Статистика
4
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь