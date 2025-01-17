«Авангард» нанес ЦСКА пятое поражение в новом году

Встреча прошла в пятницу в Омске и завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Наиль Якупов (3-я и 52-я минуты) и Рид Буше (18 и 44), а голкипер Никита Серебряков оформил свой первый шатаут в сезоне и 17-й в КХЛ, отразив 30 бросков соперника.
Буше, оформив дубль, довел счет своим шайбам за «Авангард» до 145 и стал лучшим снайпером в истории выступлений омской команды в КХЛ. Американец обошел предыдущего рекордсмена «Авангарда» Александра Пережогина на один гол.
В концовке второго периода лед из-за травмы покинул вратарь ЦСКА Иван Просветов, его заменил Павел Хомченко, который начинал нынешний сезон в составе «Авангарда».
Омичи не проигрывают в КХЛ с 30 декабря, набрали 51 очко и занимают шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА потерпел пятое поражение в шести последних матчах, которые команда провела в новом году, и остается на третьем месте в таблице Западной конференции.