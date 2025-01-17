«Авангард» нанес ЦСКА пятое поражение в новом году

Встреча прошла в пятницу в Омске и завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Наиль Якупов (3-я и 52-я минуты) и Рид Буше (18 и 44), а голкипер Никита Серебряков оформил свой первый шатаут в сезоне и 17-й в КХЛ, отразив 30 бросков соперника.