Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Авангард» нанес ЦСКА пятое поражение в новом году

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Омский «Авангард» одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, на своем льду всухую переиграв ЦСКА.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в пятницу в Омске и завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Наиль Якупов (3-я и 52-я минуты) и Рид Буше (18 и 44), а голкипер Никита Серебряков оформил свой первый шатаут в сезоне и 17-й в КХЛ, отразив 30 бросков соперника.

Буше, оформив дубль, довел счет своим шайбам за «Авангард» до 145 и стал лучшим снайпером в истории выступлений омской команды в КХЛ. Американец обошел предыдущего рекордсмена «Авангарда» Александра Пережогина на один гол.

В концовке второго периода лед из-за травмы покинул вратарь ЦСКА Иван Просветов, его заменил Павел Хомченко, который начинал нынешний сезон в составе «Авангарда».

Омичи не проигрывают в КХЛ с 30 декабря, набрали 51 очко и занимают шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА потерпел пятое поражение в шести последних матчах, которые команда провела в новом году, и остается на третьем месте в таблице Западной конференции.

Авангард
4:0
2:0, 0:0, 2:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Вратари
Никита Серебряков
Иван Просветов
1-й период
00:31
Максим Мамин
02:03
Наиль Якупов
(Семен Чистяков)
17:03
Рид Буше
(Райан Спунер)
2-й период
34:07
Никита Холодилин
39:24
Джованни Фьоре
3-й период
42:44
Фредрик Классон
43:26
Рид Буше
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
46:45
Никита Холодилин
51:16
Наиль Якупов
(Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов)
54:55
Райан Меркли
54:55
Прохор Полтапов
54:58
Илья Каблуков
Статистика
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь