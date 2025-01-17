Травмы, катание и невезение. Лучший бомбардир КХЛ не смог заиграть в НХЛ, но в России он наконец наслаждается хоккеем

Хоккей был не единственным увлечением парня. Практически все детство и юность он параллельно играл в бейсбол на позиции шорт-стопа. Причем настолько успешно, что его звали к себе скауты «Канзас Сити Роялс» и «Кливленд Индианс» — уже в тот момент, когда он вовсю гонял шайбу в юниорской лиге Онтарио. В конце концов любовь к хоккею перевесила вполне радужные перспективы попасть в МЛБ. «Я всегда тяжело рос, играя в хоккей. Мне никогда не было легко. Мне ничего не давалось просто так. Я всегда забивал много, но раньше я не умел кататься. Поэтому мне пришлось поработать над своим катанием», — рассказывал Джош в 2018-м.