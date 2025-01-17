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Московское «Динамо» неожиданно проиграло дома «Сочи». У сочинцев три победы за 17 матчей

Московское «Динамо» неожиданно проиграло дома «Сочи». Гости одержали победу со счетом 3:1.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Хозяева первыми забили — на 16-й минуте отличился Игорь Ожиганов. Однако меньше чем через две минуты Даниил Сероух сравнял счет, а уже в третьем периоде, на 51-й минуте Уилл Биттен вывел «Сочи» вперед. На последней минуте игры Артем Волков поразил пустые ворота, установив окончательный счет.

Бело-голубые, идущие вторыми в Западной конференции, прервали серию из пяти побед в КХЛ. Для замыкающих таблицу конференции сочинцев это лишь третья победа за 17 последних матчей. Кроме того, сочинцы прервали серию из десяти поражений от «Динамо».

Динамо М
1:3
1:1, 0:0, 0:2
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 7208 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Сергей Зубов
Вратари
Максим Моторыгин
Сергей Иванов
1-й период
01:18
Василий Мачулин
07:11
Максим Джиошвили
12:15
Александр Яремчук
14:36
Сергей Попов
15:48
Игорь Ожиганов
(Максим Комтуа, Артем Ильенко)
17:34
Даниил Сероух
(Артур Тянулин)
2-й период
23:32
Артем Сергеев
23:41
Артур Тянулин
25:52
Максим Комтуа
3-й период
50:51
Уильям Биттен
(Александр Яремчук, Александр Хохлачев)
59:16
Артем Волков
(Василий Мачулин)
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
Сочи
КХЛ: таблица и календарь