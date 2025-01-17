Московское «Динамо» неожиданно проиграло дома «Сочи». У сочинцев три победы за 17 матчей

Хозяева первыми забили — на 16-й минуте отличился Игорь Ожиганов. Однако меньше чем через две минуты Даниил Сероух сравнял счет, а уже в третьем периоде, на 51-й минуте Уилл Биттен вывел «Сочи» вперед. На последней минуте игры Артем Волков поразил пустые ворота, установив окончательный счет.