Московское «Динамо» неожиданно проиграло дома «Сочи». У сочинцев три победы за 17 матчей

Хозяева первыми забили — на 16-й минуте отличился Игорь Ожиганов. Однако меньше чем через две минуты Даниил Сероух сравнял счет, а уже в третьем периоде, на 51-й минуте Уилл Биттен вывел «Сочи» вперед. На последней минуте игры Артем Волков поразил пустые ворота, установив окончательный счет.
Бело-голубые, идущие вторыми в Западной конференции, прервали серию из пяти побед в КХЛ. Для замыкающих таблицу конференции сочинцев это лишь третья победа за 17 последних матчей. Кроме того, сочинцы прервали серию из десяти поражений от «Динамо».