Автомобиль въехал в толпу болельщиков после матча КХЛ

В пятницу «Локомотив» по буллитам обыграл «Сибирь» со счетом 3:2. Как сообщает НДН.инфо со ссылкой на ГАИ, около 22:15 автомобиль въехал в толпу людей, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке возле станции метро «Спортивная». Отмечается, что на остановке было многолюдно из-за завершившегося до этого матча КХЛ.
«Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Немировича-Данченко. Не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару», — рассказали в ГАИ.