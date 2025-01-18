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Автомобиль въехал в толпу болельщиков после матча КХЛ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу людей возле ледового дворца «Сибирь Арена» в Новосибирске после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Сибирью» и ярославским «Локомотивом».

Источник: ГАИ Новосибирска

В пятницу «Локомотив» по буллитам обыграл «Сибирь» со счетом 3:2. Как сообщает НДН.инфо со ссылкой на ГАИ, около 22:15 автомобиль въехал в толпу людей, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке возле станции метро «Спортивная». Отмечается, что на остановке было многолюдно из-за завершившегося до этого матча КХЛ.

«Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Немировича-Данченко. Не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару», — рассказали в ГАИ.

Сибирь
2:3
0:1, 1:0, 1:1, 0:0
Б
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 10742 зрителя
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Игорь Никитин
Вратари
Антон Красоткин
Алексей Мельничук
1-й период
01:07
Даниил Бут
10:12
Никита Кирьянов
(Денис Алексеев)
13:39
Рушан Рафиков
2-й период
28:14
Мартин Гернат
29:01
Тэйлор Бек
(Брендан Лайпсик, Тревор Мерфи)
35:45
Рушан Рафиков
36:59
Тревор Мерфи
3-й период
41:56
Никита Кирьянов
43:25
Владимир Бутузов
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
44:42
Тревор Мерфи
46:16
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Байрон Фрэз
(Локомотив)
Статистика
4
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь