Автомобиль въехал в толпу болельщиков после матча КХЛ

В пятницу «Локомотив» по буллитам обыграл «Сибирь» со счетом 3:2. Как сообщает НДН.инфо со ссылкой на ГАИ, около 22:15 автомобиль въехал в толпу людей, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке возле станции метро «Спортивная». Отмечается, что на остановке было многолюдно из-за завершившегося до этого матча КХЛ.