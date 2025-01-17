«Спартак» обыграл «Куньлунь» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Встреча прошла в пятницу в Москве на льду «Мегаспорта» и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Андрей Локтионов (9-я минута), который забросил свою 50-ю шайбу за «Спартак», и Адам Ружичка (24). Голкипер «красно-белых» Дмитрий Николаев оформил свой третий шатаут в сезоне и 15-й в КХЛ, отразив 25 бросков соперника.
В концовке первого периода получил травму нападающий гостей Паркер Фу, он не смог продолжить встречу.
«Спартак» вышел вперед в сезонном противостоянии с «Куньлунем» — 2−1. Последний, четвертый очный матч команд в нынешней «регулярке» пройдет в Москве 5 марта.
«Спартак» одержал вторую победу в новом году, набрал 59 очков, теперь «красно-белые» делят 2−4-е места в таблице Западной конференции с московскими «Динамо» и ЦСКА. «Куньлунь» потерпел второе поражение подряд после рекордной в истории клуба семиматчевой победной серии и остается на Западе девятым (44 очка).