«Спартак» обыграл «Куньлунь» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Встреча прошла в пятницу в Москве на льду «Мегаспорта» и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Андрей Локтионов (9-я минута), который забросил свою 50-ю шайбу за «Спартак», и Адам Ружичка (24). Голкипер «красно-белых» Дмитрий Николаев оформил свой третий шатаут в сезоне и 15-й в КХЛ, отразив 25 бросков соперника.