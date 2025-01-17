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«Спартак» обыграл «Куньлунь» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» прервал серию из трех поражений в регулярном чемпионате КХЛ, всухую переиграв на своем льду китайский «Куньлунь Ред Стар».

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в пятницу в Москве на льду «Мегаспорта» и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Андрей Локтионов (9-я минута), который забросил свою 50-ю шайбу за «Спартак», и Адам Ружичка (24). Голкипер «красно-белых» Дмитрий Николаев оформил свой третий шатаут в сезоне и 15-й в КХЛ, отразив 25 бросков соперника.

В концовке первого периода получил травму нападающий гостей Паркер Фу, он не смог продолжить встречу.

«Спартак» вышел вперед в сезонном противостоянии с «Куньлунем» — 2−1. Последний, четвертый очный матч команд в нынешней «регулярке» пройдет в Москве 5 марта.

«Спартак» одержал вторую победу в новом году, набрал 59 очков, теперь «красно-белые» делят 2−4-е места в таблице Западной конференции с московскими «Динамо» и ЦСКА. «Куньлунь» потерпел второе поражение подряд после рекордной в истории клуба семиматчевой победной серии и остается на Западе девятым (44 очка).

Спартак
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9067 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Михаил Кравец
Вратари
Дмитрий Николаев
Джереми Смит
1-й период
08:59
Андрей Локтионов
(Александр Беляев, Иван Морозов)
10:06
Егор Филин
14:20
Остин Вон
2-й период
23:49
Адам Ружичка
(Егор Филин)
32:34
Иван Морозов
32:34
Роман Бычков
32:34
Иан Маккошен
32:34
Хадсон Элинюк
32:34
Джозеф Душак
36:17
Даниил Орлов
3-й период
42:31
Даниил Орлов
42:31
Спенсер Фу
Статистика
10
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь