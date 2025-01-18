«Авангард» вынес ЦСКА, «Сочи» устроил сенсацию. Итоги дня в КХЛ

«Нефтехимик» в последнее время проигрывает всем подряд, но от борьбы за восьмёрку не отклеился. Однако сегодня нижнекамцам не помог даже первый гол, который они забили довольно рано. Звенья «Трактора» были необычно перетасованы, но челябинцы всё равно забили четыре гола. Свою безголевую серию прервал Александр Кадейкин, а Михаил Горюнов-Рольгизер отличился в первом же матче за основной состав в этом году. Турнирное положение «Нефтехимика» на фоне успехов «Лады» и «Сибири» усложняется.