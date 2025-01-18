«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей, у которых отличились Александр Барабанов (16-я минута), Дмитрий Яшкин (36), Семен Кошелев (52), Кирилл Семенов (60) и Егор Коршков (60). В составе проигравших шайбы забросили Егор Петухов (29) и Никита Сошников (54).