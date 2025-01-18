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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и поднялся на второе место в Восточной конференции.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей, у которых отличились Александр Барабанов (16-я минута), Дмитрий Яшкин (36), Семен Кошелев (52), Кирилл Семенов (60) и Егор Коршков (60). В составе проигравших шайбы забросили Егор Петухов (29) и Никита Сошников (54).

Казанцы набрали 60 очков и поднялись на второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» (47 очков) идет седьмым.

В понедельник команды вновь сыграют между собой.

Адмирал
2:5
0:1, 1:1, 1:3
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
18.01.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5333 зрителя
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Анвар Гатиятулин
Вратари
Илья Коновалов
(Илья Коновалов)
Тимур Билялов
1-й период
15:16
Александр Барабанов
(Егор Коршков, Даниил Журавлев)
17:00
Кирилл Семенов
2-й период
24:23
Никита Лямкин
28:40
Егор Петухов
(Никита Сошников, Либор Шулак)
30:14
Альберт Яруллин
35:38
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Ник Петан)
3-й период
51:33
Семен Кошелев
(Степан Фальковский)
53:27
Никита Сошников
(Либор Шулак, Егор Петухов)
59:26
Кирилл Семенов
(Даниил Журавлев, Дмитрий Яшкин)
59:36
Егор Коршков
(Артем Галимов, Алексей Марченко)
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Адмирал
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