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«Металлург» проиграл «Амуру» в матче КХЛ

«Металлург» по буллитам уступил «Амуру» в матче КХЛ.

Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов проиграл хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Артур Гиздатуллин (7-я, 47-я минуты). Победный буллит реализовал Александр Гальченюк. У гостей шайбы забросили Егор Коробкин (17) и Даниил Вовченко (31).

«Металлург» (59 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (27) располагается на 11-й строчке.

В следующем матче «Металлург» 20 января на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Амур» 23 января в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо».

Амур
3:2
1:1, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
18.01.2025, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Вратари
Мэтт Джурасик
Александр Смолин
1-й период
06:11
Артур Гиздатуллин
(Арно Дюрандо)
16:47
Егор Коробкин
(Никита Камалов, Артем Минулин)
2-й период
30:38
Кэмерон Ли
30:51
Даниил Вовченко
(Робин Пресс, Роман Канцеров)
34:52
Сергей Лапин
3-й период
42:06
Никита Камалов
46:52
Артур Гиздатуллин
(Сергей Лапин, Кирилл Слепец)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Алекс Гальченюк
(Амур)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Амур
КХЛ: таблица и календарь