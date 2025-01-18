«Металлург» проиграл «Амуру» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов проиграл хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Артур Гиздатуллин (7-я, 47-я минуты). Победный буллит реализовал Александр Гальченюк. У гостей шайбы забросили Егор Коробкин (17) и Даниил Вовченко (31).
«Металлург» (59 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (27) располагается на 11-й строчке.
В следующем матче «Металлург» 20 января на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Амур» 23 января в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо».