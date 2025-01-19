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ЦСКА по буллитам обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ЦСКА в серии буллитов обыграл новосибирскую «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу московской команды. В составе «Сибири» две шайбы забросил Брендэн Лайпсик (8-я и 24-я минуты), также отличился Павел Гоголев (55). У ЦСКА голами отметились Руслан Исхаков (29), Иван Дроздов (47) и Максим Соркин (54). В овертайме команды не сумели поразить ворота друг друга. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты ЦСКА.

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету 47 очков (10 голов + 37 передач) в текущем регулярном чемпионате, он обновил клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для защитников, а также повторил ассистентский рекорд Тэйлора Бека (37 передач в сезоне-2022/23).

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 46 играх. «Сибирь» (45 очков, 46 матчей) идет на восьмом месте на Востоке.

В следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА 21 января на выезде сыграет против череповецкой «Северстали», «Сибирь» днем позднее в гостях встретится с челябинским «Трактором».

Сибирь
3:4
1:0, 1:1, 1:2, 0:0
Б
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
19.01.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 10472 зрителя
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Илья Воробьев
Вратари
Антон Красоткин
Павел Хомченко
1-й период
07:10
Брендан Лайпсик
(Тэйлор Бек, Энди Андреофф)
2-й период
23:55
Брендан Лайпсик
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
28:13
Руслан Исхаков
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
33:03
Егор Аланов
39:36
Иван Дроздов
3-й период
43:30
Владислав Провольнев
46:06
Иван Дроздов
(Денис Гурьянов)
46:27
Сергей Широков
52:44
Максим Соркин
(Руслан Исхаков)
54:33
Павел Гоголев
(Валентин Пьянов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Денис Гурьянов
(ЦСКА)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь