ЦСКА по буллитам обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу московской команды. В составе «Сибири» две шайбы забросил Брендэн Лайпсик (8-я и 24-я минуты), также отличился Павел Гоголев (55). У ЦСКА голами отметились Руслан Исхаков (29), Иван Дроздов (47) и Максим Соркин (54). В овертайме команды не сумели поразить ворота друг друга. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты ЦСКА.
Защитник «Сибири» Тревор Мерфи записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету 47 очков (10 голов + 37 передач) в текущем регулярном чемпионате, он обновил клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для защитников, а также повторил ассистентский рекорд Тэйлора Бека (37 передач в сезоне-2022/23).
ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 46 играх. «Сибирь» (45 очков, 46 матчей) идет на восьмом месте на Востоке.
В следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА 21 января на выезде сыграет против череповецкой «Северстали», «Сибирь» днем позднее в гостях встретится с челябинским «Трактором».