ЦСКА по буллитам обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу московской команды. В составе «Сибири» две шайбы забросил Брендэн Лайпсик (8-я и 24-я минуты), также отличился Павел Гоголев (55). У ЦСКА голами отметились Руслан Исхаков (29), Иван Дроздов (47) и Максим Соркин (54). В овертайме команды не сумели поразить ворота друг друга. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты ЦСКА.