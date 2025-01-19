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Белорусский защитник «Трактора» рассказал, в чём главное отличие хоккея в ВХЛ от КХЛ

Белорусский защитник системы челябинского «Трактора» Доминик Миканович назвал основное отличие хоккея в ВХЛ от модели игры, практикуемой в КХЛ.

Источник: КХЛ

«В КХЛ почти всё решается в противостоянии один-на-один, а в “Вышке” бывает так, что вдвоём или даже втроём могут идти в отбор. Везде по-разному действуют команды, ведь у каждого тренерского штаба свои требования. ВХЛ не хуже по скоростям? Да, по скоростям соглашусь. Многие кто не смог себя проявить в КХЛ, спокойно выступают в ВХЛ», — приводит слова Микановича Metaratings.

В нынешнем сезоне 19-летний Миканович сыграл четыре матча в КХЛ за «Трактор», в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету 21 матч и 3 (0+3) очка за «Челмет» в ВХЛ и 13 игр и 8 (3+5) очков за «Белые Медведи» в МХЛ.

Трактор
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