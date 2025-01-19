Белорусский защитник «Трактора» рассказал, в чём главное отличие хоккея в ВХЛ от КХЛ

«В КХЛ почти всё решается в противостоянии один-на-один, а в “Вышке” бывает так, что вдвоём или даже втроём могут идти в отбор. Везде по-разному действуют команды, ведь у каждого тренерского штаба свои требования. ВХЛ не хуже по скоростям? Да, по скоростям соглашусь. Многие кто не смог себя проявить в КХЛ, спокойно выступают в ВХЛ», — приводит слова Микановича Metaratings.