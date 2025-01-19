Сергей Гомоляко: «Не прощу доносчикам мое увольнение из “Магнитки”. А Разин к нему непричастен»

А вообще после победного финала сели втроем — Разин, Жлоба и я. Мне назвали фамилии игроков, которых во что бы то ни стало надо сохранить. Со всеми я договорился. Хотя кто-то собирался в НХЛ. А Дане Вовченко в других командах давали зарплату намного круче, чем могли предложить мы. Но он остался. Спасибо ему. Как и Бабаеву, который руки нам не выкручивал, быстро договорились по новому контракту Илюхи Набокова.