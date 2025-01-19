Главный тренер «Барыса» прокомментировал 11-е поражение подряд в КХЛ

Насколько сильно пришлось поменять рисунок в сегодняшней встрече из-за травм Асетова, Бурдасова и Шайхмедденова? В принципе молодые ребята старались, сегодня больших претензий не было, желание хорошее. Да, где-то не хватает физики, в том или ином эпизоде, при завершении, где-то выступать более быстро, где-то — взять игру на себя. У нас Роман Старченко вышел, тоже давно не выступал, видно, что не в игровом тонусе, мы знаем, как он может. Да, жалко, что Алихан Асетов получил травму, на тренировке попало в руку, перелом у него. У Бурдасова надрыв, у Шайхмедденова со спиной проблемы. Понятно, что тех, кто был в тонусе и играл, тяжело заменить. Но я думаю, своё должны набрать потихоньку, и всё будет нормально.