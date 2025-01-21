Дерзил Знарку, а теперь готов покорить Америку. Галимов раскрылся и может уехать в «Анахайм»

Каждый год из КХЛ в НХЛ уезжают молодые и не очень, талантливые и гениальные. Кого-то ждет блестящая карьера, а кто-то вернется на щите. Считается, что предстоящим летом за океан снова отправится солидный десант россиян. «Каролина» давно зазывает Александра Никишина. «Монреаль» ждет не дождется Ивана Демидова. В «Нью-Джерси» может отчалить еще один питерский «армеец» Арсений Грицюк. «Металлург» рискует недосчитаться своих молодых звезд Илью Набокова и Данилу Юрова, которые задрафтованы «Колорадо» и «Миннесотой» соответственно. А настоящее безумие может завертеться вокруг челябинца Максима Шабанова, за которым уже сейчас выстраивается очередь из клубов НХЛ.
Все они — довольно очевидные кандидаты на отъезд. Однако каждое межсезонье в Северную Америку переезжают неожиданные персонажи. Те, чьи перспективы в сильнейшей лиге мира считались туманными. Или про кого забыли в контексте переезда в НХЛ. Таковым можно считать Артема Галимова. Ему уже 25 лет. Прямо скажем, не мальчик. Если он отправится в США, то даже не будет претендовать на «Колдер Трофи». Но главное, что последние сезоны форвард «Ак Барса» не давал поводов говорить о повышении в классе. Даже в составе казанской команды он не впечатлял своей игрой. Какая еще НХЛ? Но сейчас многое поменялось.
«У него действительно хороший год. Он явно не остался в стороне от внимания Дакс и, в конечном счете, решил, что пришло время попробовать. Его зовут Артём Галимов, и я слышал, что он собирается подписать контракт с Дакс довольно скоро», — сказал на днях инсайдер Эллиот Фридман в своем подкасте.
Фридман — один из самых авторитетных североамериканских журналистов, чьей информации можно доверять. У него тоже бывают осечки, но в большинстве случаев он не публикует непроверенную информацию. Контракт Галимова заканчивается 30 мая этого года. В НХЛ права на нападающего принадлежат «Анахайму». Калифорнийский клуб выбрал Артема в пятом раунде драфта 2020 года.
Тут надо сказать, что Галимов был выбран организацией, которая не особенно жалует русских. Из игроков, которые отыграли за «уток» более 100 матчей, только один Олег Твердовский. А до Артема «Анахайм» не выбирал хоккеистов из России долгие 11 лет! В историю команды свои имена могла вписать Станислав Чистов и Виталий Вишневский, но довольно скоро покинули солнечную Калифорнию. На сегодняшний день за «Дакс» выступает молодой защитник Павел Минтюков, выбранный на драфте уже после Галимова.
Так почему «Анахайм» вспомнили о своем проспекте? Во многом этому поспособствовала смена тренера. Если при Зинэтуле Билялетдинове Галимов почти не получал время в большинстве и места в топ-6, занимался не своим делом и откровенно грустил, то под руководством Анвара Гатиятулина задышал полной грудью. Артем проводит лучший сезон и прямо сейчас проводит лучший сезон в карьере, совсем немного отставая от самого результативного игрока «Ак Барса» Александр Барабанова.
«До этого при Олеге Знарке сезон у меня еще более-менее начинался, а потом пришел Зинэтула Хайдярович и все. Можно сказать, полтора сезона насмарку. После этого нужно было возвращаться на прежний уровень. Это был не мой хоккей, в который мне удобно играть. Четвертое звено, я выполнял совершенно другую работу», — рассказывал Галимов в интервью «Бизнес Онлайн Спорт».
В команде Гатиятулина у Галимова иная роль. С первых матчей сезона его связка с Ильей Сафроновым была ключевой в обновленном составе. Казанскую команду покинули Радулов, Шипачев, Кагарлицкий и Галиев, освободились вакансии в ведущих звеньях. А когда к Сафонову и Галимову добавился Барабанов, это звено стало ударным. Впрочем, и без экс-форварда «Сан-Хосе» Артем решал судьбу матчей, ярко действуя индивидуально.
«Галимов — это будущая звезда не только в России, но и в НХЛ. Хорошо, что мы с ним и Дмитрием Воронковым заключили контракт на 3 года. У него хорошее будущее. Галимов — парень с характером. Он еще в прошлом сезоне знал свои силы, свои возможности. Звездная болезнь ему не грозит», — эти громкие слова принадлежат Рафику Якубову, теперь спортивному директору «Лады», а в 2020 году менеджеру «Ак Барса».
На такие комплименты Якубова спровоцировала игра Галимова на предсезонном турнире Кубок чемпионов. Правда, регулярный чемпионат для Артема тогда откровенно не задался: всего 16 очков в 41 матче. Не многим лучшие были и следующие сезоны Галимова: 22, 13 и 11 очков. По признанию самого игрока, за такие слова руководителя его буквально съели в команде. Возможно, именно это психологическое давление он и не выдержал.
В середине января рано говорить о перспективах игрока в другой лиге. Тем более, что агент Галимова хоть и подтверждает интерес «Анахайма», но заявляет, что право первой ночи принадлежит «Ак Барсу». Учитывая небольшую зарплату Артема в размере 25 миллионов за сезон, двукратное повышение этой суммы может от нынешнего жалования. Но если Галимов отправится за океан, там ему может помочь дерзость.
Существует легенда, согласно которой Дмитрий Квартальнов, работавший с Галимовым в «Ак Барсе», дал ему довольно яркую характеристику: «офигевший». И это еще цензурная версия. А когда Артем выступал за молодежную сборную России, то угодил в интересную историю с Олегом Знарком. Тренер, с которым Галимов впоследствии встретится в Казани, был консультантом российской молодежки. Увидев молодого парня с татуировками, спросил, может ли тот «пояснить» за них. Артем, не увидев, кто задает ему этот вопрос, ответил тренеру олимпийских чемпионов довольно дерзко.
Стоит ли говорить, что этот характер не только мешает Галимову, но и помогает пробиваться? Когда не знаешь авторитетов, нет смысла бояться даже звезд НХЛ.
Дмитрий Ерыкалов