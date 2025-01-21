Дерзил Знарку, а теперь готов покорить Америку. Галимов раскрылся и может уехать в «Анахайм»

Все они — довольно очевидные кандидаты на отъезд. Однако каждое межсезонье в Северную Америку переезжают неожиданные персонажи. Те, чьи перспективы в сильнейшей лиге мира считались туманными. Или про кого забыли в контексте переезда в НХЛ. Таковым можно считать Артема Галимова. Ему уже 25 лет. Прямо скажем, не мальчик. Если он отправится в США, то даже не будет претендовать на «Колдер Трофи». Но главное, что последние сезоны форвард «Ак Барса» не давал поводов говорить о повышении в классе. Даже в составе казанской команды он не впечатлял своей игрой. Какая еще НХЛ? Но сейчас многое поменялось.