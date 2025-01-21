В этом году КХЛ потеряет более десятка ярких звёзд. Как их остановить?

Наконец, разве не показателен пример того же Гребёнкина? После чемпионского сезона «Магнитка» готова была повысить зарплату нападающего до 40 млн. Но это было бы именно повышение — шаг, за который игрок был бы уже обязан клубу, причём на дальнейший рост зарплаты в ближайшие пару лет можно было бы точно не рассчитывать. А в НХЛ, куда одарённый форвард отправился, заработать меньше 45 млн в рублевом эквиваленте он не может чисто физически. А ведь к любому контракту новичка прилагаются бонусы. Максимальная планка — $ 3 млн, и значительную часть этой суммы вполне реально выбить хорошей игрой.