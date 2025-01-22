«Автомобилист» обыграл «Авангард» в упорном матче и одержал седьмую победу подряд

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Никита Холодилин, которому ассистировали Илья Каблуков и Марк Верба, набравший своё первое очко в сезоне. Под занавес первого периода Максим Денежкин с передачи Данила Романцева сравнял счёт. Команды по разу забили голы, которые были отменены после видеоповторов. На 54-й минуте матча Брукс Мэйсек голом в большинстве впервые вывел «Автомобилист» вперёд в счёте. Этот гол стал победным в матче.