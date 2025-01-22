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«Автомобилист» обыграл «Авангард» в упорном матче и одержал седьмую победу подряд

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду омский «Авангард». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Источник: hc-avto.ru

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Никита Холодилин, которому ассистировали Илья Каблуков и Марк Верба, набравший своё первое очко в сезоне. Под занавес первого периода Максим Денежкин с передачи Данила Романцева сравнял счёт. Команды по разу забили голы, которые были отменены после видеоповторов. На 54-й минуте матча Брукс Мэйсек голом в большинстве впервые вывел «Автомобилист» вперёд в счёте. Этот гол стал победным в матче.

«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд, а «Авангард» впервые при Ги Буше потерпел два поражения кряду.

Автомобилист
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Вратари
Евгений Аликин
(Евгений Аликин)
Никита Серебряков
1-й период
08:11
Кирилл Воробьев
11:51
Никита Холодилин
(Илья Каблуков, Марк Верба)
19:06
Максим Денежкин
(Данил Романцев)
2-й период
21:53
Никита Трямкин
25:30
Никита Холодилин
39:46
Павел Коледов
3-й период
41:55
Командный штраф
53:34
Евгений Кулик
53:50
Брукс Мэйсек
(Джесси Блэкер, Стефан Да Коста)
57:10
Константин Окулов
57:10
Константин Окулов
Статистика
4
Штрафное время
20
5
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Авангард
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