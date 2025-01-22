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«Трактор» впервые в сезоне проиграл «Сибири» и прервал свою четырёхматчевую победную серию

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Источник: Чемпионат.com

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Энди Андреофф. Шайба получилась курьёзной. Голкипер «Трактора» Зак Фукале отразил бросок с острого угла, но шайба, ударившись о сетку с внешней стороны ворот, юркнула голкиперу под щитки, после чего пересекла линию ворот. В середине первого периода Виталий Кравцов сравнял счёт, но Сергей Широков под занавес периода вновь вывел гостей вперёд голом в большинстве. Во втором периоде Владимир Бутузов сделал счёт 3:1 в пользу «Сибири». На первой минуте третьего периода Чарльз Робинсон сократил отставание в счёте до минимума. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Тэйлор Бек. «Трактор» вновь смог сократить отставание в счёте за минуту до конца третьего периода благодаря голу Виталия Кравцова, но сравнять счёт так и не удалось.

Таким образом, «Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию и впервые в сезоне проиграл «Сибири».

Трактор
3:4
1:2, 0:1, 2:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Вадим Епанчинцев
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале, Закари Фукале)
Денис Костин
(Денис Костин)
1-й период
02:57
Энди Андреофф
(Илья Морозов, Тэйлор Бек)
15:26
Виталий Кравцов
(Илья Николаев, Владимир Ткачев)
17:34
Денис Почивалов
18:11
Сергей Широков
(Энди Андреофф, Тэйлор Бек)
2-й период
23:46
Матвей Гуськов
27:42
Семен Дер-Аргучинцев
29:20
Григорий Дронов
29:53
Владимир Бутузов
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
3-й период
40:27
Бадди Робинсон
(Максим Шабанов, Василий Глотов)
45:21
Александр Кадейкин
45:21
Александр Кадейкин
45:21
Тревор Мерфи
45:21
Тревор Мерфи
58:25
Тэйлор Бек
58:49
Григорий Дронов
(Максим Шабанов, Виталий Кравцов)
Статистика
12
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Сибирь
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