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«Витязь» отыгрался с 1:3 и нанёс «Нефтехимику» шестое поражение подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Витязем». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Источник: Чемпионат.com

Уже через полторы минуты матча счёт на табло был 2:0 в пользу «Нефтехимика» — отличились Андрей Белозёров и Дмитрий Жукенов. В воротах «Витязя» Максима Дорожко сменил Андрей Кареев. В середине первого периода Матвей Заседа размочил счёт. Во втором периоде сначала Григорий Селезнёв сделал счёт 3:1, а затем «Витязь» ответил двумя голами с интервалом в несколько минут — отличились Алексей Макеев и Матвей Заседа, оформивший дубль. В середине третьего периода Станислав Яровой впервые в матче вывел «Витязь» вперёд в счёте.

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд. Обе команды на данный момент находятся за пределами зоны плей-офф в таблицах КХЛ.

Нефтехимик
3:4
2:1, 1:2, 0:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 2016 зрителей
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Павел Десятков
Вратари
Игорь Бобков
(Игорь Бобков)
Максим Дорожко
(Андрей Кареев)
1-й период
00:24
Андрей Белозеров
(Артем Сериков)
01:34
Дмитрий Жукенов
11:32
Матвей Заседа
(Иван Чехович)
2-й период
25:41
Егор Юзленко
26:58
Григорий Селезнев
(Евгений Митякин)
28:33
Алексей Макеев
(Владислав Цицюра, Андрей Чивилев)
30:58
Игорь Головков
33:21
Матвей Заседа
(Дерек Барак, Джереми Рой)
3-й период
46:14
Станислав Яровой
(Андрей Чивилев, Фредерик Готье)
48:46
Никита Хлыстов
58:37
Фредерик Готье
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Нефтехимик
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