Хоккеист сборной Казахстана лишил «Барыс» победы в КХЛ

Хотя встреча в Астане начиналась обнадеживающе для хозяев льда, поскольку уже на шестой минуте отличился Динмухамед Кайыржан. Однако на 30-й минуте астанчане позволили сопернику отыграться — точным броском отметился все тот же Петухов. На 36-й минуте Дамир Жафяров вновь вывел вперед «Барыс». Когда казалось, что подопечные Галыма Мамбеталиева добьются своего, они пропустили второй гол от Даниила Гутика за 49 секунд до конца третьего периода. А в серии буллитов, как было замечено выше, удача благоволила гостям.