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Хоккеист сборной Казахстана лишил «Барыс» победы в КХЛ

«Барыс» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — на этот раз от владивостокского «Адмирала», передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя, а серию буллитов лучше исполнили игроки «Адмирала» — 2:1. Причем решающую шайбу забросил хоккеист сборной Казахстана Егор Петухов.

Хотя встреча в Астане начиналась обнадеживающе для хозяев льда, поскольку уже на шестой минуте отличился Динмухамед Кайыржан. Однако на 30-й минуте астанчане позволили сопернику отыграться — точным броском отметился все тот же Петухов. На 36-й минуте Дамир Жафяров вновь вывел вперед «Барыс». Когда казалось, что подопечные Галыма Мамбеталиева добьются своего, они пропустили второй гол от Даниила Гутика за 49 секунд до конца третьего периода. А в серии буллитов, как было замечено выше, удача благоволила гостям.

«Адмирал», набрав 50 очков, занимает седьмое место в таблице «Востока». «Барыс» в этой конференции располагается на последней, 12-й строчке, имея в активе 26 очков.

Следующую игру в КХЛ «Барыс» проведет дома с новосибирской «Сибирью» 26 января.

Барыс
2:3
1:0, 1:1, 0:1, 0:0
Б
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
23.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Леонид Тамбиев
Вратари
Никита Бояркин
Андрей Мишуров
(Андрей Мишуров)
1-й период
05:38
Динмухамед Кайыржан
(Данил Бутенко)
2-й период
26:28
Никита Сетдиков
29:59
Егор Петухов
(Аркадий Шестаков, Георгий Солянников)
35:55
Дамир Жафяров
(Артем Королев)
3-й период
59:11
Даниил Гутик
(Либор Шулак, Степан Старков)
Овертайм
63:24
Егор Степанов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: 0
(Адмирал)
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь