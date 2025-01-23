Хоккеист сборной Казахстана лишил «Барыс» победы в КХЛ

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя, а серию буллитов лучше исполнили игроки «Адмирала» — 2:1. Причем решающую шайбу забросил хоккеист сборной Казахстана Егор Петухов.
Хотя встреча в Астане начиналась обнадеживающе для хозяев льда, поскольку уже на шестой минуте отличился Динмухамед Кайыржан. Однако на 30-й минуте астанчане позволили сопернику отыграться — точным броском отметился все тот же Петухов. На 36-й минуте Дамир Жафяров вновь вывел вперед «Барыс». Когда казалось, что подопечные Галыма Мамбеталиева добьются своего, они пропустили второй гол от Даниила Гутика за 49 секунд до конца третьего периода. А в серии буллитов, как было замечено выше, удача благоволила гостям.
«Адмирал», набрав 50 очков, занимает седьмое место в таблице «Востока». «Барыс» в этой конференции располагается на последней, 12-й строчке, имея в активе 26 очков.
Следующую игру в КХЛ «Барыс» проведет дома с новосибирской «Сибирью» 26 января.