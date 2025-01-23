Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Торпедо» одержало третью победу подряд, уверенно обыграв «Амур»

В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Торпедо» принимал «Амур».

Источник: https://vk.com/torpedonn

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На девятой минуте первого периода Роман Макаров открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Максим Летунов восстановил равенство в счёте.

На 12-й минуте периода Никита Артамонов вывел хозяев вперёд. Спустя минуту Владислав Фирстов сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Андрей Крутов забросил четвёртую шайбу «Торпедо» в игре. На 19-й минуте периода Девин Броссо сделал счёт 2:4.

В середине третьего периода Андрей Крутов оформил дубль, забросив пятую шайбу «Торпедо» в игре.

Торпедо
5:2
1:1, 3:1, 1:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
23.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Вратари
Иван Кульбаков
Мэтт Джурасик
1-й период
08:42
Роман Макаров
(Ефим Гуркин, Илья Талалуев)
10:25
Максим Летунов
(Василий Атанасов, Кирилл Кирсанов)
17:56
Алекс Бродхерст
2-й период
26:10
Артур Гиздатуллин
31:20
Никита Артамонов
(Кирилл Свищев, Антон Силаев)
32:27
Владислав Фирстов
33:01
Кэмерон Ли
35:24
Андрей Крутов
(Богдан Конюшков, Кирилл Воронин)
36:36
Сергей Гончарук
38:14
Девин Броссо
(Алекс Гальченюк, Алекс Бродхерст)
3-й период
47:54
Яков Рылов
49:58
Андрей Крутов
(Кирилл Воронин, Китон Томпсон)
Статистика
2
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Амур
КХЛ: таблица и календарь